- Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition arrive prochainement

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 11:20:00 par Théo Valet

Retour dans les années 90

Sortie uniquement au Japon en 1999, Chrono Cross vous emmène à travers le temps et l'espace. Vous allez suivre Serge, qui va se retrouver transporté dans un autre monde. Il va découvrir le lien entre son existence et le futur de sa planète.Le jeu vous propose d'incarner plusieurs personnages et d'en recruter plus d'une quarantaine. Chacun d'eux possède une affinité élémentaire et des compétences uniques.L'édition The Radical Dreamers comprend également le jeu "Radical Dreamers - Le trésor interdit", un jeu sorti en 1996 sur Super Famicom.Les jeux ont bien évidemment été remis au goût du jour pour leurs versions PC, PS4, Switch et Xbox One. Ils seront disponibles le 7 avril 2022.