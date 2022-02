- GetsuFumaDen : Undying Moon est disponible sur Switch ainsi que sur PC

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 11:40:00 par Théo Valet

La direction artistique semble incroyable !

Encore une vieille licence qui revient sur le devant de la scène. Ici, il s'agit de GetsuFumaDen : Undying Moon, un jeu d'action roguelike où vous incarnez Getsu Fuma, le leader de son clan qui doit plonger au plus profond de l'enfer pour combattre le mal à son origine. Le jeu possède une direction artistique qui s'inspire de l'art traditionnel japonais, et je dois avouer que j'aime beaucoup.Dans le jeu, vous aurez une multitude d'armes à votre disposition pour détruire une multitude de démons tous plus méchants les uns que les autres. Apparemment, le système de combat se veut très stratégique avec une notion de gestion de l'espace et du timing propre aux arts martiaux japonais. Les différents boss du jeu sont incroyablement beaux et incroyablement mortels.Le jeu est disponible dans une édition standard coûtant 24,99 € ou dans une version Deluxe à 34,99 €. Cette dernière comprend un artbook numérique, une mini bande-son originale ainsi qu'un portage du jeu original sorti à l'époque sur Famicon au Japon et qui est donc inédit en Occident.