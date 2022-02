- Adam à travers le temps : l'équipe de Free Guy remet le couvert

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Alléchant

Adam à travers le temps est le prochain film réalisé par Shawn Levy (Free Guy), produit entre autres par Shawn Levy et Ryan Reynolds (Free Guy) et avec dans le rôle principal, Ryan Reynolds (Free Guy).Et ça sortira sur Netflix (Free G... ah non, pardon).Le film parlera de voyage dans le temps, de père disparu, de planète à sauver et je ne sais quoi d'autres, mais en tout cas, la bande-annonce donne envie.