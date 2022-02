Publié le Samedi 12 février 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bon anniversaire

A quoi jouez-vous ce week-end ?

J'sais pas vous, mais moi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma gamine. Elle a invité quelques copains et copines à fêter ça et je crains le pire. J'ai déjà gobé deux boîtes de Xanax et bu trois bouteilles de whisky. Et il n'est pas encore midi.La journée promet d'être...Insupportable.Bref, aujourd'hui, je ne joue pas, je tente de survivre.Et vous ?