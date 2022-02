- Taito Milestones : 10 incontournables des années 80

Publié le Lundi 14 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

40 ans déjà

Initialement prévu en fin d'année dernière, Taito Milestones arrive finalement dans les semaines à venir, en version numérique mais aussi en boîte. Il s'agit de redécouvrir les premiers jeux d'arcade sortis par Taito, dans les années 80, sur la Nintendo Switch.Au menu, 10 grands classiques de l'éditeur :Qix (1981), Alpine Ski (1982), Front Line (1982), Wild Western (1982), Chack'n Pop (1983), Elevator Action (1983), The Fairyland Story (1985), Halley's Comet (1986) et The Ninjawarriors (19987).Les précommandes, numériques et physiques, sont désormais disponibles.