(TEST) Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Publié le Mardi 22 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Voyage au bout de l'enfer

Il aura mis le temps à nous le pondre, ce test d'Elden Ring, Vincent ! Non pas qu'il doit s'occuper de sa famille, à savoir de sa femme et de leur ribambelle de gamins. Non, ça, il s'en fout. Mais il a surtout pris son temps, voyagé dans le jeu, exploré... et il est allé au bout de cette découverte pour en savourer toute la substantique moelle.Un jeu exigeant, difficile, avec des monstres. Partout. Des gros monstres qui sont autant de rencontres desquelles vous ne sortirez pas indemne.Mais il n'a même pas eu peur, Vincent. Des monstres, il en fight tous les jours. Je vous l'ai dit. Il a une femme et une ribambelle de gamins. Alors Elden Ring ? Pfff. Facile !