- Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor débarque sur consoles

Publié le Mardi 22 mars 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Terminator 8, la riposte des humains

Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor sort demain sur Nintendo Switch, PS4, PS4, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit d'un shoot retro en 3D, de type run'n gun.Développé par Renegade Sector, le jeu est vendu moins de 8 €. Il vous entraîne dans les années 2010, alors que le monde a été ravagé par une armée de robots, qui a pris le pouvoir. Thunder Kind est envoyé combattre les machines. Il a été élevé, entraîné, formé, pour ça. Et il est le dernier espoir de l'humanité, cela va sans dire.Bref, ça va iech.