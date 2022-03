- Dungeon Defenders: Awakened arrive sur PS4 et PS5

Publié le Lundi 21 mars 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Petit à petit sur toutes les plateformes...

Sorti sur PC, puis après sur Xbox, puis ensuite sur Nintendo Switch... Dungeon Defenders: Awakened est désormais annoncé sur PS4 et PS5, via rétrocompatibilité, pour le 3 mai prochain.Ce petit jeu à succès est un ower Defense signé Chromatic Games, se se jouant en coopération et avec un aspect RPG. Vous jouez dans le monde d'Etheria où des héros affrontent les forces du mal. Vous pourrez donc créer des tours, des canons, des pièges et autres comme pour un Tower Defense classique, mais en plus jouer un des cinq héros disponibles. Ils ont chacun leurs capacités, leurs attaques et autres spéciaux pour plus de diversités.