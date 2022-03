Dark Deity, un JRPG sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 21 mars 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

ParaJRPG

Nouveau JRPG à l'ancienne développé par le studio Sword and Axe, Dark Deity vient de sortir sur Nintendo Switch. VOus allez incarner un nouvel étudiant de l'académie militaire, dans un monde Fantasy, et vous serez plongé dans une guerre qui fait rage dans le monde de Terrazael.Le JRPG propose 28 champs de bataille, plus de 320 armes, sorts et objets, des classes de personnages customlsables (Mage, Rogue, Guerrier, Clerc, Ranger, Adepte) et plus de 30 personnages avec qui interagir.Chaque personnage qui sera abattu durant le combat ne mourra pas, mais devra faire face à un handicap pour le restant du jeu. De quoi transformer le jeu en paraJRPG, en quelque sorte...