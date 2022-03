Frightence : un nouveau jeu d'horreur sur consoles

Publié le Lundi 21 mars 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Flipette ?

Résidence où de nombreuses et terribles légendes sont nées, l'Apartment#17 a un nouveau concierge : vous. Et vous allez vous rendre compte qu'elles ont peut-être un fond de vérité, ces légendes...Vous allez devoir visiter chaque appartement pour être certain que tout le monde a bien quitté les lieux... tout le monde de vivant, bien entendu. Parce que pour les morts et les esprtis...Frightence est un petit jeu en vue subjective, qui vous place dans une ambiance d'horreur. Il vient de sortir sur Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PS4.