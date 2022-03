Royal Frontier : un nouveau RPG en pixel art

Publié le Lundi 21 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit jeu pas cher

Développé par le studio Ratalaika games, Royal Frontier est un nouveau RPG en pixel art qui vient de sortir sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Vous allez incarner un groupe de colons qui cherche un endroit où installer leur nouvelle communauté, dans un monde Fantasy. Or le voyage va être très mouvementé...Les combats contre les monstres se font au tour par tour et les mouvements sur la carte se font à la manière d'un jeu de plateau. Des choix seront aussi à prendre et ils influenceront le scénario et le moral de vos coéquipiers.