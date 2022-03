Publié le Samedi 19 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Kikiveudire ?

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Comme un oncle bourré, comme une vieille mamie atteinte d'Alzheimer, comme une mère casse-couilles, comme un père qui n'écoute pas vos réponses, comme un contrôle de police qui se déroule mal... la question est posée, reposée, rereposée, rerereposée, rererereposée et je peux faire de pleines lignes de "re" avant le "posée" si on veut remonter sur plusieurs années.Enfin bref, on vous la repose.Répondez, merde.