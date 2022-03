(TEST) Epos H6Pro, un casque aux performances qui justifient son prix

Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Que du bon

Des casques, nous en voyons passer à la pelle à la rédaction. Des petits, des gros, des chers, des pas chers... chacun avec ses atouts et ses inconvénients.Ici, pour l'Epos H6Pro, l'inconvénient, c'est le prix. Un casque qui n'entrera pas dans toutes les bourses. Mais si vous avez un petit budget, c'est à coup sûr un choix judicieux. Parce qu'il est beau et bon. Très bon et très bon, même.Bref, c'est un plaisir de l'avoir testé, la preuve en texte et en images :