- Mario Kart 8 Deluxe : les nouveaux circuits arrivent aujourd'hui !

Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Crache ta thune

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo ninja (Mario Kart Tour)

On vous le rappelle : au lieu de nous sortir un Mario Kart 9 que tout le monde attend pourtant avec impatience, Nintendo recycle ses vieux circuits de ses vieux jeux et vous les refourgue en DLC payants pour Mario Kart 8 Deluxe.Bon, on est acerbe mais c'est juste une façade : en réalité, on est ravi de pouvoir ajouter des circuits au jeu...Ces nouveaux circuits arriveront via 6 vagues de 8 circuits, cette année et jusqu’à la fin de 2023. 48 seront proposés au total. Vous pouvez les acheter tous d'un coup (et les recevoir au fur et à mesure de leur sortie), pour le prix de 24,99 €.La première vague débarque aujourd'hui et propose :