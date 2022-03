Hearthstone : une nouvelle extension

Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Moi j'attends le DLC Dora l'exploratrice

La première extension Hearthstone de l'année 2022, s'intitule Au cœur de la cité engloutie, et est annoncée pour le 12 avril. Autour d'une histoire d'exploration sous-marine de l'ancienne cité Zin-Azshari, submergée depuis plus de 10 000 ans, où se tapissent des créatures inédites et inconnues, cette extension proposera 135 nouvelles cartes à base de créatures marines et des fameux Nagas.Cette extension est désormais disponible en précommande. Le mégapack vous assure 80 paquets de cartes d’Au cœur de la cité engloutie, 5 paquets de cartes dorées d’Au cœur de la cité engloutie, 2 cartes légendaires aléatoires d’Au cœur de la cité engloutie, le modèle de héros pour mage Reine Azshara, le dos de carte Azshara, 5 paquets de Mercenaires et des avantages de champs de bataille.