Trivial Pursuit Live ! 2 est disponible

Une histoire d'huître

Ubisoft vient de sortir le jeu Trivial Pursuit Live ! 2 sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité.Trivial Pursuit Live ! 2 introduit de toutes nouvelles questions, plusieurs formats de questions, deux niveaux de difficulté, de nouveaux personnages et un nouveau mode de streaming sur Twitch...Dommage que vous ayiez autant de culture générale qu'une huître.