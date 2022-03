Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 est sorti

Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Quel rapport avec les haricots ?

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 est désormais disponible sur ur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Milestone et Feld Entertainment ont rebossé leur série pour offrir un gameplay retravaillé, la gestion des dérapages et des suspensions a été améliorée, le mode carrière a bénéficié d'une refonte, la gestion des blessures fait son apparition... bref, c'est un tout nouveau jeu qui vous attend.Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 propose également un mode éditeur, pour créer vos propres circuits.Et bien entendu, en plus du mode solo, un mode multi est inclus, en ligne ou en local, via écran partagé.Comme dirait un gastronome après un plat de haricots blancs : on met les gaz.