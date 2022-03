The Cycle: Frontier en bêta fermée

Publié le Jeudi 17 mars 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Du crafting et de la baston

The Cycle: Frontier est actuellement en bêta fermée sur PC, via Steam et l'Epic Game Store. Ce nouveau FPS signé Yager est un free-to-play mélangeant coop, PvE et PvP, dans un monde de Science-Fiction.Cette nouvelle bêta fermée durera jusqu'au 4 avril. Le jeu devrait sortir avant l'été.Sur la planète Fortuna III, vous devez récupérer des ressources, notamment grâce aux foreuses, et tout ce qui peut vous permettre d'augmenter votre pactole. Il faudra faire avec les autres joueurs (3 factions sont proposées au total) mais aussi avec les bêtes sauvages, les tempêtes radioactives et d'autres pièges mortels encore...Le but est de réussir à atteindre le point d'extraction pour pouvoir bénéficier des richesses récupérées sur le terrain et ne pas tout perdre...