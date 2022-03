Ed-0: Zombie Uprising débarque en accès anticipé

Publié le Jeudi 17 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Zombie médiéval

Ed-0: Zombie Uprising est le nouveau jeu signé D3 Publisher et développé par Lancarse Ltd. Il sort en accès anticipé sur Steam le 4 avril prochain.Ed-0: Zombie Uprising est un petit jeu d'action qui se déroule au Japon, durant l'ère Edo, alors qu'une invasion de zombies a lieu. Trois héros, un samouraï, un sumo et une ninja, vous combattre ces hordes.A la manière d'un rogue-lite, tout est généré aléatoirement à chaque début de partie. Le jeu promet plus de 10 heures de gameplay, plus de 100 objets et compétences, des donjons à visiter...A suivre.