Animal Shelter : un jeu sur la SPA pour le 23 mars

Publié le Jeudi 17 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Interdit de manger les animaux

Si vous êtes un amoureux des animaux, mais vivants, et que vous souhaitez surtout leur bien-être et que toutes ces mignonnes petites bouilles trouvent toutes une gentille famille pour les accueillir, le jeu Animal Shelter est pour vous. On peut le traduire par "refuge pour animaux", si vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment...Dans ce jeu, façon SPA, vous allez créer vos installations, sauver les animaux, les soigner, les nourrir, jouer avec eux, prendre des photos et espérer que quelqu'un viendra les adopter.Le jeu sort sur Steam , le 23 mars prochain.