(TEST) Chocobo GP (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 16 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Chocobof ?

Vincent adore les poules. Il en a quelques-unes chez lui dont il prend soin chaque jour. Il les nourrit, il les cajole, il les câline, aussi, parfois. Et elles se laissent faire, tant qu'il a quelques graines en poche. C'est dire si c'est con, une poule. Il leur a même donné des petits noms. Il y a là Eva Brown, Magda Gobbeuse, Margarete Hume l'air ou encore Emmy Queueraide... qui gravitent autour de ses deux coqs, Adolf et Benito.Oui parce que Vincenant aime les poules et la Grande Histoire, comme il dit.Pour l'histoire, on ne sait pas, mais pour les poules, il était donc tout désigné pour tester Chocobo GP. D'ailleurs, ne disait-il pas, pas plus tard qu'hier, que "Voir des poulets courrir, ça me plait, c'est comme quand mes poules essaient de s'échapper du poulailler, ça me rappelle les histoires que me racontait mon grand-père allemand".