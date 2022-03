- Grand Theft Auto V et GTA Online sont disponibles sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Publié le Mercredi 16 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

3ème génération

Rockstar a annoncé la disponibilité de Grand Theft Auto V et GTA Online sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. De quoi se taper la nouille à San Andreas en 4K à 60 images seconde.On vous rappelle, au passage, que le jeu est sorti... en 2013. Soit il y a presque 9 ans.Of course, si vous possédez la version PS4, le passage vers la version PS5 est gratos. Idem si vous voulez passer de la Xbox One à la Xbox Series.Quant à GTA Online, il est également disponible en standalone et sera disponible gratuitement sur PlayStation 5 jusqu'au 14 juin.