- Le film Sonic 2 s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 15 mars 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Force rouge

Sonic The Hedgehog 2 est prévu non plus pour le 6 avril au cinéma, mais pour le 30 mars. Paramount Pictures et Sega remettent donc le couvert pour une suite qui s'annonce dans la même veine que le premier opus. Si, si.Le film est signé Jeff Fowler, avec James Marsden, Ben Schwartz (voix originale de Sonic), Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Jim Carrey, Shemar Moore, et avec Idris Elba (voix originale de Knuckles) et Colleen O'Shaughnessey (voix originale de Tails). En français, on aura droit à Malik Bentalha dans le rôle de Sonic, Marie-Eugénie Maréchal dans le rôle de Tails et Emmanuel Curtil dans le rôle de Dr. Robotnik.Découvrez la nouvelle bande-annonce.