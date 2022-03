Black Desert Online : l'extension Montagne de l'Hiver Eternel se dévoile

Publié le Mardi 15 mars 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Oui mais elle arrive au printemps

L’Extension de l'Hiver Eternel du jeu Black Desert Online sort le 6 avril prochain. Elle est d'ores et déjà disponible en précommande. Une édition limitée est disponible jusqu'au 6 avril, au prix réduit de 50 €. Le Pack de l’Hiver Eternel comprend une boite de tenue exclusive, un familier et des objets bonus en jeux tels que le Pack de Valeur et des consommables.Cette extension proposera une nouvelle région, la Montagne de l'hiver, située au sud de Drieghan. Cette région perpétuellement enneigée vous enverra à l'assaut de ses sommets, bravant les tempêtes au risque de souffrir d'engelures, à la recherche du légendaire Dragon Doré, Labreska.De nouvelles zones de monstres, comme le dédale de Murrowak, la forêt de jade étoilé, Erebjok, la Gardienne du Sombre hiver ou encore Fossile d'arbre d'hiver, seront proposées dans cette extension. Un nouvel objet, le casque de Labreska, fait aussi son apparition.Du contenu supplémentaire reste à être dévoilé.