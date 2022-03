(TEST) Monark (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 14 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La luxure, mon préféré

Monark est un jeu qui vous plonge dans une ambiance "sept péchés capitaux". Et même si Vincent est fan du genre et de ce type d'ambiance JRPG, la rédaction a décidé à l'unanimité sauf moi que le plus à même de tester un jeu sur les péchés capitaux, c'est moi.Surtout pour la luxure, a ajouté Vincent.Surtout pour la colère, a ajouté Théo.Surtout pour l'orgueil, a ajouté Sylvain.Surtout pour la gourmandise, a ajouté Walid.Surtout pour la paresse, a ajouté Yassine.Surtout pour l'avarice, a ajouté Julia.Surtout pour l'envie, a ajouté ma femme, qui n'a pas pu s'empêcher de rajouter que s'il y avait un huitième péché capital, il serait très certainement créé en me prenant comme exemple.Bref, j'ai testé Monark. A poil, en gueulant, fier comme un paon, tout en mangeant des bonbons dans mon hamac, sans en filer un seul à quiconque, et avec une forte envie de tous leur péter la gueule.