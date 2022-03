- .hack/G.U. LAST RECODE est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 14 mars 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

C'est Clones, avec Bruce Willis ?

J-RPG futuriste centré sur « The World », un MMORPG en réalité virtuelle ayant des répercussions dans le monde réel, .hack/G.U. Last Recode vient de sortir sur Nintendo Switch.Il inclut les quatre titres originaux de la franchise, Rebirth, Reminisce, Redemption et Reconnection.Le titre a été entièrement restauré et remasterisé pour la console de Nintendo.Les joueurs vont incarner Haseo, un joueur qui cherche à abattre dans le MMORPG « The World » des "Player Killers" et, parmi eux, un certain Tri-Edge qui a tué l'avatar de son amie Shino, provoquant son coma dans le monde réel.