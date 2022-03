- Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy, un shoot avec des gros seins

Publié le Lundi 14 mars 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les mains pleines

Fidèle à sa réputation, l'éditeur Eastasiasoft sortira : Medieval Fantasy, un shoot'em up, le 13 mai prochain, sur Nintendo Switch, en version boîte.Il s'agit d'un shoot vertical, assez classique en apparence, mais qui offre une petite particularité : tous les désors sont en réalité des images de jeunes demoiselles à (très) forte poitrine, poitrine certes recouverte, mais avec très peu de tissu.Sinon, hein, le jeu sera jouable en coop, proposera différents niveaux qui vous permettront de gagner 9 cartes de personnages, à savoir 9 cartes avec un dessin d'une demoiselle. Côté pile, la donzelle en tenue légère, côté face, la donzelle à poil.Ouais, donc, la partie shoot'em up, en fait, c'est très accessoire.Pour info, le jeu est déjà disponible en version dématérialisée sur le store de Nintendo. Et interdit aux moins de 18 ans.