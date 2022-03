- The Cruel King and the Great Hero est sorti

Publié le Lundi 14 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La petite fille et le dragon

The Cruel King and the Great Hero est désormais disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il est proposé dans une édition physique spéciale « Storybook Edition », sachant, soit dit en passant, que le jeu n'est proposé qu'avec des voix japonaises et un sous-titrage anglais.The Cruel King and the Great Hero raconte l'histoire d'un héros qui a combattu un dragon maléfique appelé Cruel King. Après l'avoir vaincu, il lui a coupé une de ses cornes pour l'obliger à expier ses péchés. Au fil du temps, dragon et héros sont devenus amis. Seulement un jour, le héros meurt, laissant sa fille, Yuu, seule. C'est le dragon qui est chargé d'élever la petite et d'en faire une héroïne. Mais un jour, le passé de Cruel King resurgit.A découvrir dans une nouvelle bande-annonce.