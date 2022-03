Publié le Samedi 12 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bas les masques

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Dernier week-end avec les masques... avant de devoir les remettre pour un retour de la pandémie, mais pas avant les élections bien entendu...Et en plus il pleut.Moi, perso, je reste au chaud et je me remets sur Dying Light 2 que je j'ai envie de saigner plus avant.Et vous ?