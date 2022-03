Alerte Rouge, la critique du film

Publié le Vendredi 11 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Rien à voir avec Vladimir

On ne sait pas trop si Sylvain est plutôt proche du panda roux ou de la midinette fan de boys band. D'un côté, il crie très très aigu dès qu'il voit une nouvelle bande-annonce d'un film Marvel, et sautille sur place en poussant des petits soupirs dès qu'il voit une figurine Star Wars.D'un autre côté, il a tendance à venir se coller vers vous et se frotter en demandant des câlins pour combler son manque de tendresse, tel un petit animal.Dans les deux cas, en tout cas, on lui donne des grandes tartes dans la gueule pour qu'il se calme et nous foute la paix. Mais bon. Un Pixar qui parle de panda roux et de petite fille fan de boys band, ça lui était forcément destiné...