- Forspoken dévoile un trailer de gameplay

Publié le Vendredi 11 mars 2022 à 10:40:00 par Julia Bourdin

De l’action et de la magie dans tous les sens

Après avoir repoussé le jeu, Square Enix et Luminous Productions ont dévoilé un nouveau trailer intitulé Forspoken : La rencontre entre deux mondes. Les nouvelles images montrent Frey Holland, la protagoniste, aux prises avec le continent d’Athia qu’elle doit sauver et en particulier ses redoutables ennemis…Le trailer en montre un peu plus sur les compétences magiques que Frey possède comme « Traque Orageuse », qui permet de générer de l’électricité, et « Déferlante » qui permet de contrôler des barrières d’eau. Et on peut en voir beaucoup d’autres comme l’épée de feu qui a l’air très classe. Couplées au déplacement qui semble très libre, on espère que ces capacités donneront une grande dynamique aux combats.Le trailer met également en lumière l’impact dévastateur de la Brume, un miasme qui corrompt tout sur Athia y compris humains et animaux. On peut donc apercevoir de nombreuses créatures enragées comme l’immense dragon qu’il va falloir affronter en esquivant ses attaques brutales grâce au parkour magique.Bref, conçu pour la PS5 et ses avancées technologiques Forspoken sortira sur la console et PC le 11 octobre prochain. En attendant les précommandes sont ouvertes et la version physique sera dotée d’une jolie jaquette réversible montrant Frey commençant à maitriser ses capacités magiques. La préquelle téléchargeable Forspoken : In Tanta We Trust sera disponible au printemps 2023.