- La nouvelle démo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est disponible

Publié le Vendredi 11 mars 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Square Enix a annoncé la sortie de la nouvelle démo de son futur jeu sur PS5, PS4, Xbox Series et One une semaine avant sa sortie complète le 18 mars où il sortira également sur PC.Cette troisième démo offre aux joueurs la possibilité de se familiariser avec le système de combat, très orienté action, ainsi qu’avec le système de classes et son monde inspiré du premier jeu de la franchise.A noter que les données de sauvegarde de cette démo seront transférables vers la version complète afin de reprendre votre aventure là où vous l’aviez laissée.L’accès anticipé lié aux précommandes démarrera le 15 mars sur console et le 17 sur PC. Alors le jeu vous branche-t-il ?