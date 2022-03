- Gotham Knights sort le 22 octobre 2022

Publié le Jeudi 10 mars 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Chauve-souris d'automne

Batman est mort. Le crime a envahi les rues de Gotham City. Il appartient maintenant à la Bat-Family (Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin) de protéger Gotham, de donner de l’espoir à ses citoyens, de la discipline à ses policiers et faire peur à ses criminels. De la résolution de mystères qui lient les chapitres les plus sombres de l’histoire de la ville en passant par le triomphe face à de célèbres vilains dans des affrontements épiques, vous devrez devenir le nouveau Chevalier Noir et sauver les rues du chaos.

Warner Bros. Games et DC ont dévoilé la date de sortie de Gotham Knights, le RPG-action à la troisième personne et en monde ouvert qui sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Ce sera pour le 22 octobre prochain.Le jeu sera jouable en solo ou en coop à deux. Il vous permettra de lutter contre le crime à Gotham City. Dans une ville en proie au chaos depuis que Batman est mort.Parce que oui, Batman est mort.J'avais bien dit qu'il ne fallait pas laisser Robert Pattinson l'incarner.