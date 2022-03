Ship of Fools : un roguelilte en Haute mer

Publié le Jeudi 10 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il faut sauver Willy

Team17 et Fika Production ont annoncé le développement de Ship of Fools, un roguelite en coopération en local ou en ligne, qui se déroule en Haute Mer. Le jeu est prévu pour 2022.Ship of Fools suit un équipage lancé dans une quête pour éviter l'Apocalypse et repousser la Tempête Éternelle. Pour ça, il va falloir combattre des créatures marines et des méga-goliaths de l'Archipel.Réparation de son navire, abordage des ennemis, récupération de trésors, commerce dans les boutiques des îles... l'aventure ne sera pas de tout repos.