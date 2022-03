King Arthur: Knight's Tale repoussé au 26 avril

Publié le Jeudi 10 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Excalàbourre

Initialement prévu pour le 29 mars, le jeu King Arthur: Knight's Tale est finalement repoussé au 26 avril. Un petit mois de retard pour peaufiner le jeu et atteindre une qualité optimale. Bon, sachant que le jeu avait déjà été repoussé (il devait sortir en février à la base), ce côté redite est un peu ennuyeux.Mais bon. Pour rappel, le jeu, signé NoecoreGames, est un Tactical RPG basé sur la légende arthurienne. Vous y incarnez Sir Mordred, le némésis du roi Arthur. Vous avez tué ce dernier, mais il a réussi à vous porter un coup qui vous a été fatal. La Dame du Lac vous a ramené à la vie afin d'arrêter un véritable cauchemar : Le roi Arthur est toujours vivant et est devenu un monstre terrible, et il sème le chaos sur l'île d'Avalon.Il est actuellement dispo en accès anticipé.