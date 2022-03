- Monster Hunter Rise gratuit sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 10 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Enfin, presque...

Capcom a livré quelques (maigres) infos sur l'extension Sunbreak qui sortira cet été pour Monster Hunter Rise. Une nouvelle vidéo, une période d'essai sur Nintendo Switch et l'annonce d'un Digital Event...Ce Digital Event spécial Monster Hunter se tiendra le 15 mars sur Youtube, à 15h et durera une vingtaine de minutes. Elle sera proposée en version sous-titrée français sur youtube.com/capcomfrance. On vous en reparlera et on vous donnera le lien exact ultérieurement.Le jeu complet Monster Hunter Rise sera proposé en essai du 11 au 17 mars prochain sur Nintendo Switch.Enfin, un nouveau trailer a été mis en ligne et il revient sur toutes les mises à jour gratuites et collaborations dont a bénéficié Monster Hunter Rise depuis sa sortie sur Switch.