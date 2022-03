- Un talent en or massif : Nicolas Cage à son meilleur

Publié le Jeudi 10 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

J'ai hâte

Un talent en or massif est le nom du prochain film de Tom Gormican avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish et Neil Patrick Harris. Nicolas Cage y joue, avec autodérision, son propre rôle. Celui d'un acteur endetté qui n'a pas d'autre solution que de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui est aussi son plus grand fan, histoire de renflouer les caisses.Mais la CIA s'en mêle et demande à l'acteur d'enquêter sur son hôte... la situation va devenir rapidement invivable pour l'acteur...Le film sort le 20 avril et une nouvelle bande-annonce, toujours aussi monumentalement délirante, a été dévoilée.