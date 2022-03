- Catie in MeowmeowLand, un jeu avec plein de chats

Publié le Jeudi 10 mars 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Plein de putain de chats

Catie in MeowmeowLand est un jeu d'aventure de type point-and-click qui s'inspire d'Alice au Pays des Merveilles. Mais avec plein de chats. Partout. Plein, plein, plein de ces putains de branleurs de chats et de leurs boules de poils régurgités.Le jeu sort sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC le 30 mars prochain.Vous allez devoir traverser Meowmeowland et résoudre des énigmes et des puzzles, dans un jeu qui se veut, avant tout, humoristique et décalé.