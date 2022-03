Un nouveau jeu pour Jojo’s Bizarre Adventure !

Publié le Vendredi 11 mars 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

ORA ORA ORA

Bandai Namco a annoncé JoJo’s Bizarre Adventure : All Star Battle R, développé par CyberConnect2. Il s’agira évidemment d’un jeu de baston au style graphique inspiré du manga. Il est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC à l’automne 2022.All Star Battle R ambitionne d’être le plus gros jeu de la franchise avec pas moins de 50 personnages issus des divers arcs narratifs comme Jonathan Joestar, Dio, Jotaro Kujo ou Jolyne Cujoh, sa fille et première JoJo féminine. Les joueurs pourront créer les matchs de leur rêve mais aussi revivre les plus populaires de la série.Le système de combat proposera une version améliorée des précédents jeux, un système de combat par équipe « Support Attack » et de nombreux modes de jeux comme le mode All-Star Battle, le mode Arcade, un mode en ligne, un mode en versus et un mode entraînement. Il y aura également une gamme de skins personnalisables à collectionner ainsi que des illustrations uniques que les joueurs pourront débloquer dans le mode Galerie…Bref, que du beau au programme, attendons d’en savoir un peu plus sur le gameplay !