- Ghostwire: Tokyo, la bande-annonce de lancement

Publié le Vendredi 11 mars 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Il est où Casper ?

GhostWire: Tokyo est un jeu d'action-aventure développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda. Il sort le 25 mars, sur PC et PS5.Le jeu vous emmène à Tokyo. La population disparait petit à petit, mystérieusement. Ce sont les Visiteurs qui en sont la cause, entités surnaturelles tout droit sorties des légendes, du folklore et des contes japonais.Une nouvelle bande-annonce de lancement a été dévoilée.