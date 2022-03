- Submerged : Hidden Depths dÃ©barque sur PC et consoles

Publié le Vendredi 11 mars 2022 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le studio indépendant de dveloppement Uppercut Games, a annoncé le lancement de la suite de Submerged (2015), Submerged: Hidden Depths



Vous suivrez les protagonistes Miku et Taku, à travers un monde post-apocalyptique soleil, mer et du silence. Vous allez faire un peu d'urbex en escaladant les ruines de gratte-ciel, explorer une ville engloutie ainsi que les vestiges d'une civilisation perdue pour la libérer du piège d'un sombre mystère et découvrir ce qui s'est passé.



Entre la richesse et la beauté du monde, et le vide de seuls les frères et sœurs étant là pour le voir, un étrange mais superbe contraste se créer.Submerged: Hidden Depths est un jeu sans combat, mais il sait jouer sur la tension et la relaxation pour maintenir sont atmosphère très particulière tout au long du jeu.



Un autre point non négligeable et très positif vient renforcer ce jeu : Jeff Van Dyck lauréat du prix BAFTA s'est occupé de la bande son qui résonne dans la ville abandonnée, et renforce l'expérience complète du joueur.



Submerged: Hidden Depths sorti précédemment sur Google Stadia arrive sur Steam, EPIC Games Store, Xbox One/Series, PlayStation 4, PlayStation 5.