- Le parrain : une édition à ne pas rater

Publié le Vendredi 11 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Précommandé !

Incontournable, indispensable, formidable, et tout simplement l'un des plus grands films de tous les temps, j'ai cité Le Parrain, de Francis Ford Coppola, fête ses 50 ans.Le film est ressorti en salles le 23 février, et il ressort en Blu-ray 4K UHD.Les trois volets de la saga ont fait l’objet d’une restauration en 4K et il débarque le 23 mars. Outre une version classique Blu-ray 4K Ultra HD + Blu-Ray, une édition collector limitée 4K Ultra HD + Blu-Ray sera également disponible. Elle incluera un livre collector contenant des photos et des portraits collector. Les deux coffrets 4K Ultra HD + Blu-Ray incluent de nouveaux bonus.