- Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures est sorti

Publié le Lundi 14 mars 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

De quoi avoir les crocs

Tiré de la série de films d'animation Hôtel Transylvanie, le jeu Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventure est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il s'agit d'un jeu de plateformes en 3D dans lequel les joueurs incarnent les différents personnages des films et revisitent les contes classiques tels que « Le Petit Chaperon Rouge », « Ali Baba et les Quarante Voleurs » ou « Les habits neufs de l’Empereur ».On y retrouve notamment Drac et Mavis, chacun ayant ses propres compétences de Vampire. Un jeu familial, bien entendu.