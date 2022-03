Midnight Ghost Hunt : un jeu multi bourré de bonnes idées ?

Publié le Lundi 14 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

I ain't afraid of no ghost

Vaulted Sky Games et Coffee Stain lanceront Midnight Ghost Hunt en accès anticipé sur Steam ce printemps. Le jeu est un FPS 4v4 qui se déroule dans un manoir hanté.4 joueurs joueront les chasseurs de fantômes. Ils devront abattre puis capturer les fantômes avant minuit. 4 autres joueurs joueront les fantômes. Ils pourront tendre des pièges, prendre possession d'objets... Si à minuit, ne serait-ce qu'un seul fantôme a survécu, les chasseurs deviennent les chassés. Et les fantômes sont alors bien plus résistants et puissants, et partent à la recherche des chasseurs pour les tuer.La vidéo qui a été diffusée laisse augurer de bonnes petites choses. On va suivre ça de près.