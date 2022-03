Dune : Spice Wars, découvrez la troisième faction

Publié le Lundi 14 mars 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Han Solo ?

Staban Tuek, le fils d’Esmar, possède un sens inné du paysage politique d’Arrakis. Il bénéficie de nombreuses connexions dans les Landsraad et utilise ses poches remplies afin d’influencer le conseil de manière favorable. Lingar Bewt est spécialisé dans le commerce de l’eau. Son contrôle de cette ressource majeure lui confère une grande autorité dans les villages de Pan et de Graben.

Drisq est le fidèle quartier-maître d’Esmar. Il s’occupe de la logistique principale de la plupart de ses opérations de contrebande. Il gère la totalité du réseau d’épices de Sietch Tuek.

Bannerjee est le chef de sécurité des affaires d’Esmar. Il sait tout des individus les plus dangereux du monde criminel et gère ses équipes d’une main ferme.

Les pillards sont des tueurs opportunistes, qui feront n’importe quoi pour de l’argent facile. Ils préfèrent s’attaquer aux faibles unités affamées avec leurs lames aiguisées. Leur force augmente lorsque les provisions de leur cible diminuent. Les Démolisseurs utilisent des armes chimiques afin de réduire les provisions ennemies dans leur zone d’attaque, ce qui en fait l’unité de harcèlement parfaite et permettant aux alliés de piller confortablement le butin.

Les Éclaireurs, tireurs d’élite avec des fusils de sniper modifiés, ont la plus grande portée d’attaque d’Arrakis. Avec leur camouflage, ils sont aptes à achever les unités en fuite.

La Compagnie Libre est composée des assassins et chasseurs de prime les plus connus de l’Imperium, équipés de doubles épées et d’un impressionnant équipement furtif. Leur versatilité vient principalement de leur capacité à imiter les compétences de leurs adversaires durant les combats.

Le drone de combat est une puissante unité mécanique conçue pour des combats en autonomie afin d’assister les troupes de Smugglers. Extrêmement agile mais également fragile pour la plupart.

Jeu 4 X basé sur le roman de Frank Herbert, Dune. Dune : Spice Wars est développé par la même équipe qui a sorti le jeu de stratégie en temps réel, Northgard.Funcom et Shiro Games vont plongeront donc dans cet univers singulier et plus précisément sur la planète Arrakis, à la recherche d'épice à récolter.Plusieurs factions seront proposées, donc les contrebandiers, ou smugglers. Cette faction a été présentée. Mais pas de vidéo à se mettre sous le dent. Juste des infos.Les smugglers débutent près de la région polaire. Ils ont la capacité d'infiltrer les villages de leurs adversaires, profitant alors de leurs infrastructures. Ils peuvent également commercer sur les eaux polaires.Le chef des smugglers est Esmar Tuek. Maître-espion, il entretient des relations avec les Fremen, la Guilde de l’Espionnage et les maisons Landsraad.Il est entouré de plusieurs conseillers :Les smugglers possèdent plusieurs unités spécifiques.Notez que le jeu est attendu prochainement en accès anticipé, sur Steam.