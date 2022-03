- Lego Star Wars : La Saga Skywalker s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 14 mars 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Énorme !

Les jeux LEGO se succèdent et se ressemblent finalement tous... mais on n'y peut rien, on est toujours excité à l'idée de jouer à un nouvel opus... Et ce LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ne fait pas exception. Il est toujours prévu pour le 5 avril sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.Il se basera sur les 9 films qui suivent la famille Skywalker, permettant notamment d'incarner plus de 300 personnages, et piloter les vaisseaux les plus iconiques de la saga comme le Faucon Millénium des X-Wing, le Slave 1, des AT-AT et bien d'autres encore. Vous irez visiter Naboo, Endor, Tatooine et la Cité des Nuages Bespin et d'autres planètes encore...Une nouvelle vidéo a été dévoilée.