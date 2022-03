Lost Ark : la mise à jour de mars

Publié le Mardi 15 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ne soyez pas à l'ouest, y'a du nouveau

Phase 1 : niveau d'objet 1370

Phase 2 : niveau d'objet 1385

Phase 3 : niveau d'objet 1400

Nouveau chouchou des amateurs de MMORPG, Lost Ark continue son petit bonhomme de chemin et annonce quelques changements et améliorations pour le mois de mars, via une nouvelle mise à jour.Ainsi, de nombreux bugs devraient être corrigés. Un nouveau scénario, avec de nouvelles quêtes, de nouvelles îles et racontée via de nouvelles cinématiques, fait son apparition. De nouveaux personnages seront introduits. Vous en apprendrez plus sur les Sidéraux et partirez à la recherche de Kadan, le premier tueur de gardiens, tout en continuant à cherche l’Arche finale. Vous devrez avoir terminé Feiton ainsi que les quêtes suivantes : « Yorn : Que la lumière soit », « Îlot aux Murmures : Le début de notre histoire » et « Île du Bambou illusoire » pour y accéder.Un nouveau raid abyssal, Argos, est également lancé. 3 phases sont proposées et seront accessibles selon votre niveau :Pour y participer, la quête de guide "Raid abyssal déverrouillé !" doit être remplie.Le Grand Prix d'Archésia, où deux équipes de sept joueurs s’affrontent sur un circuit en étant transformées en familiers, est disponible jusqu'à la mise à jour d'avril. Un PNJ présent dans chaque ville principale vous y donnera accès.Enfin, outre de nouvelles apparences et bonus de connexion, le mode Ordalie Compétitif débarque dans le courant du mois et permettra aux joueurs de s'affronter entre eux pour gagner des récompenses.