Pompom : quand votre hamster part à l'aventure...

Publié le Mardi 15 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Comme un doux parfum de Chatterton...

Pompom est un gentil hamster dont le maître, Hoshi, vient d'être enlevé par des chats pirates de l'espace. Pompom n'écoute alors que son courage et part libérer son ami. Il va traverser la jungle, des temples perdus, des plages, des mers, des volcans, pour réussir sa mission.Jeu de plateformes et puzzles, Pompom est un hommage aux classiques de la SNES.Il vient de sortir sur PC, via Steam