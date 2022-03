Dead Space, le son du remake

Publié le Mardi 15 mars 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne n'entend votre arme faire piou-piou

Dead Space est actuellement en court de remake chez Motive Studios. Le jeu sortira sous le label EA et débarquera début 2023 sur PC et consoles.L'équipe de développement a dévoilé quelques détails sur le jeu, notamment le système d'occlusion audio, le système A.L.I.V.E. et le travail de conception sonore relatif aux armes. Bref, un petit tour d'horizon sur le système sonore du jeu. D'ailleurs, le son était l'un des points forts du titre, lors de sa sortie en 2008.Le tout accompagné de vidéos explicatives.