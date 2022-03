Publié le Mardi 15 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Gran Turismo 7 (PS5) Gran Turismo 7 (PS4) Gran Turismo 7 Edition spéciale 25ème anniversaire (PS5) Légendes Pokémon: Arceus (Nintendo Switch) Triangle Strategy (Nintendo Switch)

Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 Edition spéciale 25ème anniversaire Elden Ring - Launch Edition

Elden Ring - Launch Edition Elden Ring Forza Horizon 5

Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Elden Ring - Launch Edition

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard GTA V

Légendes Pokémon: Arceus Triangle Strategy Triangle Strategy Edition limitée

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo + 1 carte Amiibo Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion 2

Elden Ring - Edition Collector Elden Ring - Launch Edition Farming Simulator 22

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 9ème semaine de 2022. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente l'Abbaye de Belloc. Il est fabriqué par les moines bénédictins de l'Abbaye Notre-Dame de Belloc à Urt dans le Pays basque français. Il s'agit d'un fromage de brebis français à pâte mi-dure, pressée et non cuite, à croûte naturelle, au lait cru entier.Elden Ring a vite pris une claque et se fait démonter le pneu par Gran Turismo 7. Le nouveau jeu signé Sony débarque en force dans le top et s'adjuge les trois premières places. Elden Ring reste toutefois présent dans les top par plateformes. Pour combien de temps ?Voici lepour la semaine du 28 février au 6 mars 2022 :SurSurSurSurSurSurSur